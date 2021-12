Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nordex: gagne 4%, un broker initie la couverture du titre information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Nordex gagne plus de 4% à Londres, alors que Stifel a initié aujourd'hui la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 20 euros.



L'analyste estime que Nordex présente une combinaisons de divers facteurs justifiant l'entrée sur le titre, comme un potentiel d'expansion de la marge, une croissance structurelle tirée par un pipeline offshore solide ainsi qu'une valorisation attrayante.



Par ailleurs, la croissance annuelle moyenne des ventes devrait s'établir autour de 4,6% entre 2020 et 2023 et la marge d'EBITDA devrait atteindre sa cible de 8% en 2024, prévoit Stifel.





Valeurs associées NORDEX SE O.N. XETRA +4.07%