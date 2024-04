Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nordex: commandes de 338 turbines au 1er trimestre 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré une prise de commandes de 338 turbines d'une capacité totale de 2 086 MW au premier trimestre 2024 (contre 1 021 MW au 1er trimestre 2023). Le prix de vente moyen en euros par mégawatt de capacité (ASP) s'est élevé à 0,85 million d'euros/MW (contre 0,90 million d'euros/MW au 1er trimestre 2023).



Le groupe a reçu des commandes de onze pays. Les marchés les plus importants étaient l'Allemagne, l'Afrique du Sud et la Lituanie.



' Avec des prises de commandes de plus de 2 GW et des prix stables, nous nous appuyons sur le succès des trimestres précédents et commençons la nouvelle année sur une bonne lancée. Je suis très heureux que nous ayons remporté plusieurs commandes importantes dans différentes régions, car cela montre que nos turbines sont demandées à la fois en Europe et au-delà ', a déclaré José Luis Blanco, DG du groupe Nordex.





Valeurs associées NORDEX SE O.N. XETRA -0.08%