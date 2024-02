L'enjeu de ces stratégies défensives et macro-agnostiques est de pouvoir offrir aux souscripteurs une partie de la hausse des indices sans subir la volatilité des cycles en cas de baisse des marchés.

"Ce contexte nous semble ainsi particulièrement adapté pour inciter les investisseurs à se tourner vers les stratégies alternatives liquides ou multifactorielles aux fondamentaux solides et plus particulièrement vers les actions défensives (stable equities) qui présentent toutes les caractéristiques nécessaires pour affronter les vents contraires au cours des prochains mois", explique Nicolas Magnac-Dajean.

"Le ralentissement de la conjoncture américaine et les risques liés à l'endettement des ménages (e.g. cartes de crédit), notamment aux Etats-Unis, sont à surveiller étroitement. On peut également s'interroger sur le maintien aux Etats-Unis de taux de rendement obligataire supérieurs au potentiel de croissance de l'économie américaine, ce qui ne pourrait se prolonger indéfiniment. Enfin, l'inversion de la courbe des taux est historiquement un signe annonciateur d'une récession", ajoute t-il.

(AOF) - "En dépit des anticipations de baisse des taux par les grandes banques centrales pour 2024, l'environnement de marché reste complexe alors que l'inflation est remontée en décembre 2023 en zone euro (2,9% vs. 2,4% en novembre). Par ailleurs, la situation de l'économie chinoise et le secteur immobilier (Chine, Etats-Unis, Europe) continuent d'alimenter les Inquiétudes des investisseurs", rappelle Nicolas Magnac-Dajean, CFA, spécialiste senior multi assets chez Nordea Asset Management.

Nordea AM : "un environnement de marché propice aux actions défensives"

