Nordea AM : trois fonds reçoivent le label ISR du Ministère des Finances

(AOF) - Nordea Asset Management (Nordea AM) annonce que trois de ses fonds ont été reconnus par le Ministère des Finances français, via leur labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable). Ce label a été créé en janvier 2016 dans le but d'élargir la visibilité des solutions ISR parmi les produits d'épargne, en France et en Europe. Les trois fonds concernés sont : Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 - Global Stars Equity Fund et Nordea 1 - North American Stars Equity Fund.

" Nous souhaitons continuer à créer de la valeur pour les investisseurs français, en identifiant les entreprises qui s'engagent dans la voie du changement ", a commenté Marc Olivier, directeur général France de Nordea AM.