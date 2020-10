Nordea AM remporte un appel d'offre pour la gestion d'un mandat sur le climat et l'environnement

(AOF) - Nordea Asset Management s'est vu attribuer un mandat de gestion d'un montant d'encours de 325 millions de livres, par Brunel Pension Partnership. Ce mandat porte sur la gestion d'actions "climat et environnement". Le mandat, qui concerne une partie de la nouvelle offre de Brunel en investissement actions durables, sera dirigé par Thomas Sørensen et Henning Padberg - les gérants de la stratégie "Global Climate and Environment" chez Nordea AM.