Nordea AM recommande d'immuniser son allocation d'actifs contre le retour de la volatilité

(AOF) - L'environnement de marché demeure complexe en 2021 : les taux d'intérêt restent structurellement bas, raréfiant les sources de rendement sans risque, tandis que les valorisations boursières sont globalement élevées, favorables à un certain maintien de la volatilité, observe Nordea AM. Selon la société de gestion, une approche dite en " budget de risque " semble apporter des gages de résilience à l'allocation d'actifs : il s'agit notamment d'associer des paniers de stratégies défensives à d'autres procycliques, dont les comportements sont décorrélés dans les différentes phases de marché.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.