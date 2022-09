Nordea AM lance Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets

(AOF) - Nordea Asset Management a lancé le fonds Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets, une stratégie conforme à l'Article 9 du SFDR. Cette solution d’investissement offre une exposition à des sociétés immobilières et d'infrastructure cotées durables, réputées pour leurs flux de trésorerie stables et prévisible.

Le fonds Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets est géré par CBRE Investment Management pour le compte de Nordea AM. CBRE est l'un des principaux spécialistes mondiaux des actifs immobiliers à l'échelle institutionnelle. Reconnue pour son savoir-faire, l'équipe d'investissement responsable de Nordea AM apportera son soutien en matière de sélection et d'analyse.

Jeremy Anagnos, gérant du fonds déjà existant Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund, pilotera la nouvelle solution.