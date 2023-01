Nordea AM lance Nordea 1 - Global Social Bond Fund

(AOF) - Nordea Asset Management a étendu sa gamme de solutions d'investissement ESG, avec le lancement de la stratégie du nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund. Fonds classé " article 9 " selon la réglementation SFDR, il investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité. A travers la sélection des titres et émetteurs éligibles, la stratégie du fonds adhère aux principes de bonne gouvernance avec pour mandat de "ne pas nuire de manière significative".

Le fonds est présenté comme investissant dans des obligations sociales labellisées et dans des titres de créance émis par des entreprises qui contribuent positivement aux objectifs sociaux et environnementaux, afin de créer un impact bénéfique et de générer une valeur durable pour les investisseurs.

La majorité des actifs de ce fonds sont investis dans des titres de créance émis par des agences gouvernementales et supranationales. L'équipe investit également dans des titres de créance émis par des institutions financières et des entreprises.