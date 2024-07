Nonce Paolini, artisan de la transformation de TF1

Le président-directeur général et administrateur de TF1 Nonce Paolini le 1er mai 2012 à la Plaine Saint Denis en Seine-Saint-Denis ( AFP / Franck FIFE )

Nonce Paolini, patron de TF1 de 2007 à 2016, faiseur et défaiseur des rois du JT, était considéré comme un dirigeant tenace et apprécié, artisan de la numérisation de la chaîne privée et dénicheur de programmes comme "The Voice" ou "Danse avec les stars".

"L'audiovisuel français perd un grand dirigeant. Le groupe TF1, un membre de sa famille. Je salue la mémoire d’un homme qui avait posé les jalons de la transformation de notre maison", a déclaré dans un communiqué Rodolphe Belmer, actuel PDG du groupe TF1.

Le Corse d'origine, titulaire d'une maîtrise de lettres et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, avait débuté sa carrière chez EDF-GDF où il a travaillé pendant 15 ans.

Ce "Bouygues Boy", considéré comme du premier cercle du propriétaire de la chaîne Martin Bouygues, avait passé en tout 30 ans dans le groupe, notamment comme directeur des relations humaines de TF1 de 1993 à 1999.

Il revient chez Bouygues Telecom en 2002 en tant que directeur général adjoint puis directeur général délégué en 2004 avant d'être propulsé dans "le saint des saints".

En 2007, il succède à 58 ans, sur décision de Martin Bouygues à la tête de la première chaîne privée française au mythique tandem Étienne Mougeotte et Patrick Le Lay.

- TV du futur -

Nonce Paolini, président de TF1, écoute lors d'une réunion d'été du Syndicat national de la publicité télévisée à Paris le 25 juin 2012 ( AFP / Eric PIERMONT )

Inconnu du public, toujours en costume gris, lunettes sévères et mèches sur le côté, le dirigeant peu médiatique annonce vouloir faire prendre le tournant de la "TV du futur" à TF1.

Son premier fait d'armes ne se fait pas attendre: il rectifie le tir pour LCI qui avait raté le passage à la TNT, sur décision de l'équipe précédente et fait passer en clair la chaîne d'info en continu encore payante.

La chaîne qui est habituée à régner en maître sur l'audience des ménagères de moins de 50 ans chère aux publicitaires engage aussi à son initiative sa bascule vers le numérique et l'offre "replay" qui plaît aux plus jeunes.

Mais surtout, Nonce Paolini, déjà aux manettes des départs et des arrivées depuis son précédent poste, accélère le renouvellement générationnel au 20h00.

Il évince Patrick Poivre d'Arvor en 2008 puis Claire Chazal en 2015. Dans la foulée, est aussi mis à la retraite Étienne Mougeotte, 67 ans, chargé des programmes et vice-président.

Dans la génération, "Nonce" arrive aussi Laurence Ferrari, qui lui rend hommage mercredi en évoquant sur X un "seigneur dans ce métier".

-'Dans la bagarre'-

"Il a été un immense patron de TF1 et un ami cher qui m'a accompagnée dans les rudes années du 20h. Toujours à mes côtés, toujours le sourire même dans la bagarre", a réagi sur X l'ancienne journaliste de la chaîne.

"C’était une personnalité rare dans un secteur aussi âpre et sinueux que l'audiovisuel", souligne de son côté l'ancien patron de Radio France, Mathieu Gallet.

Nonce Paolini à Paris le 10 septembre 2015 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le dirigeant avait réussi à se tenir à l'écart des polémiques et des crises. Mais alors qu'il était déjà à la retraite, il s'était exprimé en 2022 sur l'affaire PPDA dans le cadre d'une émission de Mediapart qui avait réuni 20 femmes accusant le présentateur d'agressions sexuelles ou de viol des années 1980 à 2000, lorsque M. Paolini était donc à la tête des ressources humaines.

"Évidemment on ne le savait pas. Si on l'avait su, on aurait pris les dispositions qui s’imposaient et moi le premier", avait-il déclaré.

En 2016, après huit ans au poste de PDG, Gilles Pélisson lui succède à la tête de TF1.

Nonce Paolini, père de trois filles, était marié à Catherine Falgayrac, une des présentatrices de "Téléshopping" sur TF1.