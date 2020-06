Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Non, Poutine ne manipule pas Trump, répond le Kremlin à Bolton Reuters • 19/06/2020 à 12:17









MOSCOU, 19 juin (Reuters) - "Non, Vladimir Poutine ne mène pas Trump par le bout du nez", comme veut le faire croire l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Poutine pense qu'il peut mener Trump par le bout du nez", a dit John Bolton mardi dans une interview https://www.youtube.com/watch?v=OE7YAtHremg à ABC News. "Poutine est intelligent, coriace, il voit bien qu'il n'a pas en face de lui un adversaire sérieux. Je ne pense pas que Donald Trump l'inquiète." L'ancien conseiller de Donald Trump, qualifié de traître jeudi par le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, doit faire paraître un livre la semaine prochaine dans lequel il juge le promoteur immobilier inapte à la fonction présidentielle et l'accuse notamment d'avoir demandé l'aide de son homologue chinois Xi Jinping pour être réélu en novembre prochain. La Maison blanche a engagé une procédure judiciaire pour tenter de bloquer la parution de l'ouvrage. (Tom Balmforth; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.