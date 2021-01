Nomination de premier plan chez Columbia Threadneedle Investments

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments a nommé Michaela Collet Jackson en tant que Directrice de la Distribution, Europe Moyen-Orient et Afrique (Head of Distribution EMEA). Ce rôle amènera Michaela Collet Jackson à diriger les ventes et le service client de Columbia Threadneedle à l'échelle régionale pour les canaux Wholesale, Institutional et Insurance. Placée sous la responsabilité de Nick Ring, CEO EMEA, elle rejoindra l'équipe de direction et les principales instances de gouvernance de la société dans la région.

Michaela Collet Jackson travaillait auparavant chez BlackRock, où elle était Managing Director, Deputy COO EMEA Distribution.