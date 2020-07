Nomination d'une coordonnatrice du Pôle commun à l'ACPR et à l'AMF

(AOF) - Dominique Laboureix, secrétaire général de l'ACPR, et Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'AMF, annoncent la nomination de Claire Castanet en tant que coordonnatrice du Pôle commun aux deux autorités en matière de veille et de contrôle des pratiques commerciales dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de l'épargne, du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2022. Depuis sa création en 2010, la coordination du Pôle commun est exercée alternativement par l'ACPR et l'AMF pour une durée de deux ans.

Elle succède à Nathalie Beaudemoulin Mouratille.

" La crise sanitaire a mis l'accent sur l'importance pour les clients du secteur financier et assurantiel d'un sujet déjà bien identifié : la prévention des arnaques financières, dans un contexte de généralisation accélérée des usages numériques. Par ailleurs, il nous faudra répondre à l'aspiration à une société et à une économie plus vertes et durables, en veillant à consolider la confiance des épargnants dans les produits d'investissement responsable " souligne Claire Castanet.

Diplômée de l'ESCP Europe et titulaire d'un DEA en sciences de gestion de l'université Paris-Saclay, Claire Castanet a rejoint en 2002 la Commission des Opérations de Bourse (COB), devenue l'Autorité des marchés financiers en 2003. Nommée directrice des ressources humaines en 2008, elle a pris la tête en octobre 2015 de la Direction des relations avec les épargnants et de leur protection (Drep).