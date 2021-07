Nomination au sein du comité exécutif d'Euler Hermes France

(AOF) - Euler Hermes France, leader du marché de l'assurance-crédit, annonce un changement au sein de son Comité Exécutif. Laurent Treilhes, directeur général de Solunion Espagne, est nommé membre du comité exécutif d'Euler Hermes France, en tant que directeur commercial et Marketing. Il remplace dans ces fonctions Alice de Brem, qui a quitté Euler Hermes France le 30 juin 2021 pour relever de nouveaux défis en dehors du groupe. Cette nomination s'inscrit dans la volonté marquée d'Euler Hermes France d'aider les entreprises à saisir les opportunités commerciales de la reprise économique.

