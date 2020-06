Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nombre record de nouveaux cas aux USA, des bars fermés en Californie Reuters • 28/06/2020 à 22:28









28 juin (Reuters) - La Californie a ordonné dimanche à certains bars de fermer, confrontée comme une dizaine d'autres Etats américains à une hausse record du nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. L'ordre donné par le gouverneur Gavin Newsom de fermer les bars dans sept comptés, dont celui de Los Angeles, constitue le premier retour en arrière depuis que cet état, qui est le plus peuplé des Etats-Unis, a commencé à déconfiner son économie. Vendredi, le Texas et la Floride ont ordonné à tous les bars de fermer. La progression des contaminations a été particulièrement marquée dans les états du Sud et de l'Ouest qui n'ont pas suivi les préconisations des autorités de santé recommandant d'attendre une baisse durable du nombre de cas avant de redémarrer l'activité économique. Pour le troisième jour consécutif, le nombre de nouveaux cas confirmés a dépassé samedi les 40.000 aux Etats-Unis, soit l'une des plus fortes progressions dans le monde. Une journée seulement après s'être montré optimiste sur la riposte américaine face au virus, le vice-président Mike Pence a annulé des événements prévus pour la campagne de réélection du président Donald Trump en Floride et en Arizona en raison de l'épidémie, ont déclaré samedi des responsables de la campagne. Dans une interview à CBS, il a défendu le refus de Donald Trump de demander aux Américains de porter un masque ou d'en porter un lui-même, bien que plusieurs hauts responsables dont le gouverneur du Texas aient estimé qu'il s'agissait d'une mesure indispensable pour permettre la réouverture de l'économie. "Nous pensons que les gens devraient porter des masques à chaque fois que la distanciation sociale n'est pas possible, à chaque fois que c'est prescrit soit par l'Etat soit par les pouvoirs publics locaux", a-t-il dit. (Lisa Shumaker, Susan Heavey à Washington, Maria Caspani à New York et Sharon Bernstein à Sacramento, version française Gwénaëlle Barzic, édité par Blandine Hénault)

