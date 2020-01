Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokian Renkaat : Elliot aurait pris une participation Cercle Finance • 30/01/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - Elliot Management aurait pris une participation dans le groupe de pneumatique finlandais selon Bloomberg. On ne connait pas pour l'instant le niveau de cette prise de participation dans le groupe Nokian Renkaat indique l'agence de presse. Le fond d'investissement activiste souhaiterait des changements dans le groupe indique Bloomberg. On ne connait pas les changements que voudrait Elliot Management précise l'agence de presse. Le titre gagne ce matin plus de +4% mais a chuté de près de -13% sur un an. Nokian Tyres a confirmé ses prévisions pour l'année 2019 et fournit des perspectives préliminaires pour 2020. Les ventes nettes en 2019 à devises comparables devraient être proche du niveau de 2018 et la marge bénéficiaire d'exploitation se situerait au niveau de 20%. ' En 2020, les ventes nettes de Nokian Tyres à devises comparables devraient diminuer et le bénéfice d'exploitation devrait être nettement inférieur au niveau de 2019 ' indique le groupe. ' En 2019, les marchés des voitures et des pneus sont restés faibles en Europe, ce qui a entraîné un resserrement de la concurrence ' a précisé le groupe.

