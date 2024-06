Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: vers une vente d'ASN à l'État français information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - L'équipementier de réseaux Nokia indique avoir conclu une option de vente pour céder, à l'État français, son activité des réseaux sous-marins Alcatel Submarine Networks (ASN), pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros.



Le groupe finlandais conservera une participation de 20% avec une représentation au conseil d'administration pour assurer une transition en douceur jusqu'à la sortie ciblée, date à laquelle l'État français acquerra la participation restante de Nokia.



En cédant ASN, une activité autonome jugée non essentielle, Nokia peut concentrer son portefeuille d'infrastructures réseau sur les opportunités de croissance sur ses marchés clés et améliorer encore la rentabilité de sa division infrastructures réseau.



Cette vente devrait être conclue fin 2024 ou début 2025, sous réserve de la consultation formelle du comité d'entreprise français d'ASN et d'autres conditions de clôture et approbations réglementaires habituelles.





