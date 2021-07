Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : vers un relèvement des objectifs 2021 Cercle Finance • 13/07/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Nokia indique qu'il prévoit désormais de réviser à la hausse ses fourchettes de perspectives antérieures pour 2021, à l'occasion de la publication de ses performances financières du deuxième trimestre et du premier semestre, le 29 juillet. 'Notre performance du premier semestre a montré des preuves de bonne maîtrise des coûts et a également bénéficié de la force d'un certain nombre de nos marchés finaux', explique son directeur général Pekka Lundmark. Pour rappel, l'équipementier télécoms finlandais avait réitéré, le 29 avril, ses objectifs 2021, dont un chiffre d'affaires net corrigé des variations de change entre 20,6 et 21,8 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle comparable entre 7 et 10%.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +7.15% NOKIA Euronext Paris +6.36% NOKIA XETRA +6.73% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +5.01% NOKIA OTCBB 0.00%