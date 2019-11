Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : vers la suppression du poste de COO Cercle Finance • 26/11/2019 à 11:03









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la prochaine suppression du poste de directeur opérationnel (COO), avec le départ du groupe de Joerg Erlemeier qui exerce actuellement ces fonctions, départ qui prendra effet le 1er janvier prochain. L'équipementier télécoms finlandais -en cours de transformation liée au développement de la 5G- précise que les différentes fonctions que recouvre le poste de COO seront réparties entre les autres membres de sa direction.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.94% NOKIA Euronext Paris -0.25% NOKIA XETRA -0.24% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks 0.00% NOKIA LSE Intl +0.17% NOKIA OTCBB -1.30%