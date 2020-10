Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va utiliser des puces Qualcomm pour ses 'femtocell' Cercle Finance • 15/10/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que ses 'femtocell' - un élément de base du réseau de téléphonie mobile - seront alimentées par des puces Qualcomm pour une utilisation en intérieur de la 5G. Les 'femtocell' permettent notamment aux opérateurs de densifier leurs réseaux dans de petits environnements intérieurs, car 80% des sessions mobiles sont initiées à l'intérieur. Le nouveau produit devrait être disponible à partir du premier trimestre 2021.

