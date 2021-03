Nokia : va réduire de moitié ses émissions de 2019 à 2030

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé qu'il réduirait les émissions de 50% dans ses propres opérations et produits utilisés d'ici 2030.

Nokia s'est d'abord engagé dans les nouvelles cibles scientifiques (SBT) en 2017, initialement avec des objectifs basés sur la limitation du réchauffement climatique à 2 ° C.

Nokia adopte maintenant des objectifs plus ambitieux qui considèrent une limite de réchauffement de 1,5 ° C, à partir de 2019 comme base de référence.

Pekka Lundmark, président de Nokia, a déclaré: ' Nous avons ouvert la voie en réduisant les émissions de nos propres opérations et en aidant nos clients à faire de même en innovant continuellement pour rendre nos produits plus écoénergétiques ces dernières années. Ces nouveaux objectifs climatiques plus rigoureux, étalonnés scientifiquement signifient que nous irons plus loin et plus rapidement pour réduire notre empreinte carbone '.