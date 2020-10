Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va lancer des services IoT aux Philippines avec Smart Cercle Finance • 21/10/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Smart, une société de télécommunications et de services numériques basée aux Philippines pour lancer des services IoT dans tout le pays. Le partenariat utilisera le service géré WING (Worldwide IoT Network Grid) de Nokia et fournira une solution virtualisée et évolutive pour répondre aux besoins critiques des entreprises clientes de Smart. Le service géré WING de Nokia aide les opérateurs à conquérir des parts de marché IoT sans avoir à investir dans l'infrastructure.

