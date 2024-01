Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: va investir 360 ME dans des sites en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 08:19









(CercleFinance.com) - Nokia prévoit d'investir 360 millions d'euros dans la conception de logiciels, de matériel et de puces sur ses sites d'Ulm et de Nuremberg en Allemagne.



Nokia mène un projet européen IPCEI (Projets importants d'intérêt européen commun) d'une durée de quatre ans, financé par Nokia et le ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat (BMWK) et les États allemands du Bade-Wurtemberg et de la Bavière.



Le projet se concentrera sur le développement intégré de logiciels, de matériel et de systèmes sur puces hautes performances basés sur un jumeau numérique. Ceux-ci seront utilisés dans les produits radio et optiques des futurs systèmes de communications mobiles basés sur les normes 5G-Advanced et 6G.



Le projet devrait renforcer la compétitivité et la puissance d'innovation de l'Europe, notamment dans le domaine de la microélectronique pour les technologies futures telles que la 6G et l'intelligence artificielle (IA).



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' Ce financement contribuera notamment à nos recherches en microélectronique qui alimenteront les technologies futures telles que la 6G, l'intelligence artificielle et le métaverse, ainsi qu'à développer des réseaux plus économes en énergie et plus puissants '.





