Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va fournir une solution 4G au transporteur K Line Cercle Finance • 12/03/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Kawasaki Kisen Kaisha (K Line), une entreprise japonaise de transport maritime, pour fournir une solution 4G / LTE au ' Century Highway Green ', un navire alimenté au GNL et dédié au transport de voitures. Le réseau permettra d'assurer des communications sans fil haut débit, sécurisées et cryptées entre le navire et la terre, indique Nokia. ' Nous pourrons communiquer plus efficacement lors de l'accostage, en utilisant la même technologie sophistiquée que celle disponible à terre. Cela nous permettra d'améliorer les performances opérationnelles, le transfert des compétences et la gestion de la sécurité ', explique en substance Hiroshi Uchida, chef du groupe de stratégie de numérisation de l'IA chez K Line. Le réseau Nokia permettra notamment de surveiller le chargement et le déchargement en temps réel, et de réduire considérablement le temps nécessaire à l'échange de fichiers volumineux lors des escales.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.03% NOKIA Euronext Paris -0.49% NOKIA XETRA -0.43% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.44% NOKIA OTCBB +4.07%