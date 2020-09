Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va fournir un accès internet haut débit au Nigéria Cercle Finance • 15/09/2020 à 11:17









(CercleFinance.com) - Nokia va fournir à l'opérateur mobile nigérian Tizeti une solution d'accès sans fil fixe Long Term Evolution (LTE) pour les services Internet haut débit au Nigéria. Cela permettra d'ouvrir la voie à une migration plus facile vers l'accès sans fil fixe 5G à l'avenir précise le groupe. Cette installation permettra aussi de fournir des services Internet de qualité supérieure à plus d'un million d'abonnés à Port Harcourt, Edo et Ogun au Nigéria. ' La solution FWA de Nokia permet à Tizeti d'accélérer l'accès haut débit et de fournir une expérience haut débit haut de gamme à ses abonnés '. ' Les stations de base AirScale de Nokia assurent une connectivité et une couverture de haute qualité et permettent à Tizeti de faire évoluer le réseau en fonction de la demande des clients ' indique le groupe.

