Nokia : va doter une université kosovare d'un réseau 5G privé

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le déploiement d'un réseau 5G sans fil privé de qualité industrielle destiné à l'University for Business & Technology (UBT) de Pristina, au Kosovo. Selon les termes de cet accord initial de trois ans, Nokia fournira une connexion 5G SA (standalone) permettant de stimuler la recherche, l'innovation, le développement et les essais de technologies mobilisant la 5G telles que l'Internet des Objets ou l'intelligence artificielle. ' La possibilité de déployer le premier réseau sans fil 5G privé dédié au Kosovo nous permettra de rester à l'avant-garde de la R&D au niveau local', assure Edmond Hejrizi, le fondateur et président de l'UBT.

