Nokia: va développer le réseau 5G en Nouvelle Zélande

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Vodafone NZ pour collaborer au développement de nouvelles applications et services rendus possibles par les capacités de la technologie de réseau mobile avancée de Nokia.



L'accord se concentrera sur l'accélération des opportunités offertes par le vaste réseau 4G/5G de Vodafone. Les sociétés exploreront les capacités des réseaux 5G-Advanced et 6G à l'avenir.



'La Nouvelle-Zélande dispose d'un environnement de télécommunications florissant et dynamique, qui constitue une toile de fond parfaite pour ouvrir la voie à l'innovation', déclare Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia.



'Nous avons beaucoup investi dans nos réseaux avec Nokia et la collaboration en matière d'innovation annoncée aujourd'hui est une prochaine étape impressionnante', ajoute Tony Baird, directeur de la vente en gros et de l'infrastructure de Vodafone Nouvelle-Zélande.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -2.24% NOKIA Euronext Paris -1.79% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -2.11% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.49% NOKIA OTCBB +2.17%