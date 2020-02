Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va développer le réseau 5G d'Iliad Cercle Finance • 14/02/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Nokia va étendre son partenariat de longue date avec l'opérateur mobile français, IIiad Groupe pour déployer des réseaux 5G à travers la France et l'Italie. Cet accord permettra la modernisation du réseau avec la 5G en France en Italie pour les 17 millions d'abonnés IIiad dans les deux pays. Nokia a travaillé en étroite collaboration avec le Groupe IIiad en France depuis 2012 et en Italie depuis 2018 sur le déploiement des deux réseaux 3G et 4G, et ajoute maintenant la 5G à son portefeuille. Thomas Reynaud, DG d'IIiad Group, a déclaré: ' les technologies innovantes de la 5G et les solutions de Nokia nous permettront de réaliser ce lancement rapidement et efficacement, offrant une performance réseau supérieure tout en nous assurer contre les défis de l' avenir. '

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.73% NOKIA Euronext Paris -1.22% NOKIA XETRA -1.90% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.62% NOKIA OTCBB -3.58%