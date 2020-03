Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va déployer un réseau souterrain au Canada Cercle Finance • 06/03/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - Le groupe finlandais Nokia annonce qu'il va installer et exploiter un réseau sans fil privé dans une mine souterraine en Ontario, au Canada. Ce projet LTE / 4.9G permettra des communications sans fil sécurisées entre les mineurs et le personnel de surface, avec des services push-to-talk et push-to-video. La plate-forme rendra également possible de futures applications, comme le suivi des actifs souterrains, les véhicules autonomes et la surveillance des drones.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -3.30% NOKIA Euronext Paris -4.22% NOKIA XETRA -4.41% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -3.42% NOKIA OTCBB -1.07%