Nokia: va déployer un nouveau réseau en Italie, pour WINDTRE

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce matin avoir été sélectionné par WINDTRE, société italienne de télécommunications, afin de déployer un nouveau réseau optique haute performance dans le pays supportant le trafic de toute l'Italie et répondant à la demande croissance de connectivité ultra-rapide.



Nokia assure que sa solution DWDM prendra en charge des débits de ligne programmables jusqu'à 600Gbit/s tout en optimisant la consommation d'énergie et l'encombrement.



'Nos dernières solutions technologiques cohérentes fourniront à WINDTRE une capacité massive qui augmentera à mesure que la demande des abonnés augmente, sans sacrifier la fiabilité', assureSergio Solivera Vela, vice-président de la région méditerranéenne chez Nokia.









