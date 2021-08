Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va déployer un nouveau réseau en Irak, avec Asiacell information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Asiacell Telecom, principal fournisseur de services de télécommunications d'Irak, pour construire un réseau hertzien de nouvelle génération dans le pays. Dans le cadre de ce projet, Nokia remplacera les équipements existants en modernisant ou en déployant environ 3 000 liaisons réseau sur plusieurs sites en Irak au cours des cinq prochaines années. Les émetteurs-récepteurs ultra-large bande Nokia Wavence permettront notamment à Asiacell de fournir une connectivité de type fibre, même dans les zones où la fibre ne peut pas être déployée. Asiacell bénéficiera ainsi de capacités de réseau améliorées, lui permettant de prendre en charge des demandes toujours croissantes en données.

