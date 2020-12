Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va déployer la 5G en Arabie Saoudite, avec Tawal Cercle Finance • 23/12/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un partenariat avec Tawal - leader saoudien des infrastructures TIC (technologies de l'information et de la communication) - afin de fournir des services clés en main complets pour l'expansion et le déploiement de la 5G dédiée à l'infrastructure de Tawal dans l'ouest et le sud de l'Arabie Saoudite. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Tawal visant à accélérer le déploiement des technologies futures et à soutenir la transformation numérique du royaume. Nokia prévoir ainsi de déployer la 5G sur 670 sites 4G durant une période de six mois.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.05% NOKIA Euronext Paris +0.49% NOKIA XETRA -0.58% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.41% NOKIA OTCBB -0.31%