Nokia : va déployer la 5G au Togo, avec Togocom

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par l'opérateur mobile africain Togocom dans le cadre d'un accord de trois ans, pour déployer la 5G à travers le Togo. A Lomé, la capitale, le réseau 5G vient d'ailleurs d'être installé, une première en Afrique de l'Ouest. L'accord prévoit aussi l'amélioration des réseaux 2G, 3G et 4G existants ce qui assurera à Togocom la pérennité de son infrastructure pour la prochaine génération de services numériques à destination des citoyens togolais. Nokia déploiera également des solutions logicielles de monétisation, de gestion des données et d'opérations numériques 5G permettant à Togocom de saisir de nouvelles opportunités de revenus 5G, d'améliorer la vitesse et l'agilité de l'entreprise et de rationaliser les opérations réseau de l'opérateur.

