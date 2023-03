Nokia: va déployer des solutions pour The Ocean Cleanup information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 09:35

(CercleFinance.com) - Nokia va déployer une connectivité sans fil privée, des équipements de périphérie de réseau et des analyses pour The Ocean Cleanup, le projet international à but non lucratif travaillant à développer et à mettre à l'échelle des technologies pour débarrasser les océans du plastique.



Nokia et MCS , le partenaire de Nokia pour la distribution de Nokia Digital Automation Cloud ( DAC ) au Benelux , ont déjà déployé avec succès la première solution sans fil privée DAC de Nokia pour les opérations de The Ocean Cleanup dans le Pacifique Nord, et déploieront d'autres systèmes.



' Cette collaboration permet faire progresser le rôle de la technologie dans la lutte contre le changement climatique et la minimisation des impacts environnementaux ' indique le groupe.



Selon l'UNESCO, les déchets plastiques représentent 80% de toute la pollution marine et environ 8 à 10 millions de tonnes métriques de plastique finissent dans l'océan chaque année.