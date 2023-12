Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: va déménager ses activités de R&D à New Brunswick information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 17:05









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui son intention de déménager d'ici 2028 son campus de Murray Hill (New Jersey), vers une nouvelle installation de recherche et développement (R&D) de pointe au sein du pôle d'innovation et de technologie en plein essor de New Brunswick (New Jersey).



La nouvelle installation de R&D de pointe poussera les Nokia Bell Labs à s'adapter et à évoluer pour rester à la pointe de la technologie et continuer à contribuer à l'héritage d'innovation du New Jersey.



'Nous emporterons avec nous tout ce qui nous rend exceptionnels - notre vision, notre intelligence, notre culture de l'innovation de rupture et nos prouesses techniques - et marierons cet héritage avec une recherche et un savoir-faire modernes. installation de développement construite selon nos besoins. En fin de compte, nous voulons une installation qui convienne aux 100 prochaines années des Nokia Bell Labs', a commenté Nishant Batra, directeur de la stratégie et de la technologie chez Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.88% NOKIA Euronext Paris -1.55% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -1.78% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.44% NOKIA OTCBB -0.50%