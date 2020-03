NOKIA va changer de Directeur général, Pekka Lundmark remplacera Rajeev Suri

(AOF) - Pekka Lundmark est nommé président et directeur général de Nokia. Il remplace Rajeev Suri, qui quitte ses fonctions après plus d'une décennie en tant que président et directeur général de Nokia et de Nokia Siemens Networks. Pekka Lundmark est actuellement le PDG du groupe énergétique, Fortum et sa nomination sera effective au 1er septembre 2020. Rajeev Suri restera conseiller du Conseil d'administration jusqu'au 1er janvier 2021.

