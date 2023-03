Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: va améliorer le réseau de DOCOMO au Japon information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - Nokia va améliorer le réseau national de DOCOMO au Japon et permettre le découpage du réseau de transport lors du déploiement de nouveaux services mobiles 5G.



Les solutions de routage IP de Nokia, y compris la plate-forme 7750 Service Router (SR) avec silicium FP5, sont en cours de déploiement pour les nouveaux services 5G de DOCOMO.



DOCOMO a également déployé la plate-forme de services réseau (NSP) de Nokia pour automatiser la création, l'assurance et l'optimisation des tranches de réseau de transport.



' Les cartes de ligne FP5 offrent une capacité 800GE, augmentent la capacité de plus de trois fois avec une économie d'énergie de 75 % par rapport aux générations précédentes et simplifient l'évolution du réseau ' indique le groupe.





