Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : va accompagner Telefonica pour la 5G en Espagne Cercle Finance • 10/09/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Nokia annonce ce jeudi qu'il va accompagner Telefónica dans le déploiement des services 5G à 75% de la population espagnole d'ici la fin de l'année. 'Cette décision signifiera que Nokia poursuivra son partenariat de longue date avec Telefónica en tant que seul fournisseur à proposer la technologie radio 5G à toutes ses opérations 5G à travers l'Europe', indique le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.54% NOKIA Euronext Paris +0.03% NOKIA XETRA -0.10% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.03% NOKIA OTCBB +0.74%