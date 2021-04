Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : une solution de facturation déployée sur AWS Cercle Finance • 06/04/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi le déploiement d'une solution de facturation sur Amazon Web Services (AWS), la plateforme 'cloud' du géant américain de l'Internet. L'équipementier finlandais explique que la solution doit permettre aux fournisseurs de télécommunications de migrer leurs applications de facturation sur le 'cloud' public, notamment en vue de l'adoption de la 5G. Cette nouvelle offre doit également leur permettre d'exécuter leurs charges de travail sur AWS tout en explorant de nouvelles fonctionnalités en termes de monétisation, fait valoir Nokia.

