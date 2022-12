Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: une solution d'intelligence artificielle pour KDDI information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 12:02









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi que le groupe de télécommunications japonais KDDI avait déployé dans l'ensemble du pays sa solution d'intelligence artificielle permettant de surveiller en permanence les réseaux.



L'équipementier finlandais explique que cet outil, baptisé 'Performance Degradation Detection and Resolution' (PDDR), va permettre à KDDI de suivre ses réseaux 4G et 5G 24 heures sur 24 et ainsi de détecter d'éventuelles dégradations de leurs performances.



Le système parvient notamment à identifier l'activation d'un mode silencieux ('silent cell') sur le réseau, une propriété difficilement reconnaissable avec les algorithmes actuels dans la mesure où elle ne donne lieu à aucune alarme spécifique.



Lorsque le mode silencieux est enclenché, la plateforme PDDR intervient automatiquement afin de restituer le signal, explique Nokia dans un communiqué.



Cette annonce intervient alors que KDDI, le deuxième opérateur mobile japonais, a subi une gigantesque panne de réseau cet été, privant de connexion quelque 40 millions de ses utilisateurs, un incident qui avait ensuite été attribué à un dysfonctionnements de ses équipements.





