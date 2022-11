Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: une nouvelle technologie 5G validée avec Orange information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir validé avec Orange les performances d'une technologie mobile de micro-ondes devant permettre à l'opérateur français d'étoffer ses services de cinquième génération (5G).



Les deux partenaires disent avoir atteint un débit de 20 Gbps sur une liaison de 3,6 km à partir d'un réseau à une seule bande s'appuyant sur deux signaux radio de 18 GHz en bande E (80 GHz).



Suite à cet essai réussi, Orange France a prévu de faire l'acquisition de nouveaux équipements de transport par micro-ondes 'Wavence' auprès de Nokia, ainsi que de matériel et de services issus de son portefeuille d'accès AirScale.



Tous ces produits doivent permettre à Orange d'établir une architecture d'ondes hyperfréquences à haut débit et à fortes capacités en vue de renforcer la qualité de son offre dans la 5G.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.51% NOKIA Euronext Paris -0.13% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.02% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.27% NOKIA OTCBB -1.46%