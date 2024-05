Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: une compétition d'e-sport organisée sur Wi-Fi information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'organiser une compétition d'e-sport opérée sur ses équipements de réseau sans fil Wi-Fi plutôt que sur une connexion fibrée.



L'équipementier finlandais indique s'être rapproché de SCUF et Oversight Esports, deux entreprises du secteur, afin de créer le tournoi Nokia Apex Legends, qui sera retransmis demain sur Twitch, Kick, X et YouTube.



L'événement regroupera 20 équipes de trois joueurs, dix professionnelles et dix amateurs, qui s'opposeront sur Apex Legends à partir d'une bande Wi-Fi, et non sur un réseau filaire par Ethernet comme à l'habitude dans ce genre de compétitions.



Il s'agit ainsi du premier tournoi d'e-gaming à s'appuyer sur une connexion Wi-Fi plutôt que sur Ethernet.





