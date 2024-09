Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: une collaboration avec Ruckus Networks information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'une collaboration avec Ruckus Networks pour 'créer une solution innovante permettant de déployer une connectivité transparente à l'intérieur des bâtiments et à l'échelle du campus, spécialement adaptée aux besoins de divers secteurs verticaux'.



'Ce partenariat offre une solution intégrée de fibre et de Wi-Fi pour fournir un service haut débit à l'intérieur des ILM, des bureaux, des grands sites, de l'hôtellerie, des établissements médicaux et d'autres segments d'entreprise', précise le Finlandais.



Ce partenariat combine l'expertise de Nokia et de Ruckus Networks, filiale de CommScope, auxquels font confiance plus de 1000 clients mondiaux, dont Marriott, Hyatt, l'aéroport de Changi et le gouvernement fédéral américain.





