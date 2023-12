Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: un test réussi avec Arm et HPE valide le 'cloud RAN' information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi le succès d'un test de transmission réalisé en partenariat avec le fabricant de puces Arm et le groupe de serveurs HPE, ayant permis de valider la flexibilité de sa technologie de réseau d'accès radio virtualisé 'cloud RAN'.



L'essai, réalisé au sein de son centre de recherche de Dallas (Texas), a permis de confirmer que son approche fonctionnait dans le cadre d'une architecture multi-processeurs.



En l'espèce, le test a été mené avec une puce Ampere d'Arm et un serveur HPE ProLiant RL sur le spectre de 3,5 GHz, considéré comme la 'bande-coeur' de la 5G.



'Il s'agit d'une preuve supplémentaire de la viabilité de l'approche 'anyRAN' de Nokia, qui garantit la cohérence des performances propres au Cloud RAN avec un RAN plus personnalisé, offrant aux opérateurs un plus grand choix pour construire leurs réseaux de Cloud RAN', indique le groupe.





