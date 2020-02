Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un système de gestion intelligent pour les réseaux 5G Cercle Finance • 03/02/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé la création d'un nouveau produit dans son portefeuille de gestion de réseau, offrant aux fournisseurs de services de communication un logiciel automatisé pour leurs réseaux 5G. ' Grâce à ses techniques d'apprentissage automatique, la solution d'opérations réseau native du cloud fournit des outils pour le dépannage, l'administration, la gestion des logiciels et la gestion de la configuration ' indique le groupe. Le système de gestion intelligent 'Network Operations Master' de Nokia permettra aux fournisseurs de faire face à un nombre croissant d'événements réseau physiques et virtuels, a déclaré le fabricant finlandais d'équipement. Jusqu'à présent, les systèmes de gestion de réseau existants utilisés pour les réseaux 2G / 3G / 4G étaient largement pilotés manuellement.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.06% NOKIA Euronext Paris +0.37% NOKIA XETRA -0.37% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.62% NOKIA OTCBB +1.08%