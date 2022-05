Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: un système de gestion de flotte pour robots mobiles information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 15:53









(CercleFinance.com) - Nokia a prévu de faire la démonstration avec le danois Mobile Industrial Robots (MiR) d'un système de gestion de flotte permettant d'optimiser le fonctionnement des robots industriels à partir d'un réseau 5G privé.



Les deux groupes ont l'intention de montrer comment des entreprises de l'industrie manufacturière ou de la logistique peuvent avoir recours à la 5G afin de transformer leurs procédés robotiques.



Aux termes du projet, MiR va s'appuyer sur une solution de réseau sans fil privé proposée par Nokia, grâce à laquelle il connectera ses robots mobiles autonomes via un système de dongles et cartes SIM.



La démonstration doit avoir lieu sur son stand à l'occasion du salon LogiMat, consacré à la distribution, à la manutention et aux systèmes de gestion des flux, qui se tiendra la semaine prochaine à Stuttgart.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.91% NOKIA Euronext Paris +2.90% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +2.51% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.53% NOKIA OTCBB +2.20%