Nokia : un réseau privé 5G déployé au Japon

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi le déploiement d'un réseau sans fil privé de cinquième génération (5G) pour le compte d'une filiale de la compagnie d'électricité japonaise Kyushu Electric. Le projet doit permettre à QTnet, un fournisseur d'accès Internet haut débit appartenant au groupe énergétique, de lancer de nouveaux services 5G à destination de secteurs comme la santé, précise l'équipementier télécoms dans un communiqué. Selon Nokia, il s'agit de la première fois qu'un réseau 5G local est déployé dans la région par le biais de l'acquisition d'une licence de spectre à usage commercial.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.62% NOKIA Euronext Paris -2.14% NOKIA XETRA -1.88% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.22% NOKIA OTCBB -1.35%