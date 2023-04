Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: un réseau fibré 10G déployé pour Valoo en Finlande information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 09:34









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi le déploiement d'un réseau fibré de 10G pour le compte de l'opérateur de télécommunications finlandais Valoo.



L'équipementier précise que projet prévoit la mise en place de noeuds de raccordement au niveau central, ainsi que l'installation de sa technologie d'infrastructure de fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) baptisée 'Altiplano'.



Il doit également s'accompagner de la mise en oeuvre d'une solution d'accès défini par logiciel (SDAN) qui permettra au fournisseur de services d'automatiser son réseau.



Ce nouveau réseau doit permettre de connecter 200.000 foyers basés dans une trentaine de villes d'ici à la fin 2026.



Nokia précise que son architecture sera basée sur son processeur Quillion, ce qui permettra à Valoo d'évoluer facilement vers la 25G tout en réduisant ses émissions de carbone.



Valoo est un opérateur de fibre optique détenu à 100% par DIF Capital Partners, un fonds d'investissement dédié aux infrastructures disposant de 15 milliards d'euros d'actifs.





