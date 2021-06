Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un réseau 'auto-adaptatif' déployé pour BT Cercle Finance • 02/06/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir été retenu par EE, l'opérateur de téléphonie mobile du géant britannique BT, en vue du déploiement de fonctions d'auto-organisation de son réseau ('self-organizing network). L'équipementier télécoms finlandais explique que ce logiciel d'intelligence artificielle va permettre à EE d'améliorer la fiabilité et la qualité du service de ses réseaux 4G et 5G. Ce logiciel de réseau dit 'auto-adaptatif' doit notamment permettre d'automatiser certaines tâches comme la gestion des signaux de stations mobiles pour des cellules radio voisines, afin d'assurer des transferts de connexion sans erreur. Nokia souligne que son logiciel 'SON' a déjà été déployé par une centaine d'opérateurs de télécommunications au niveau mondial.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.46% NOKIA Euronext Paris +1.93% NOKIA XETRA +2.61% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.93% NOKIA OTCBB +1.77%