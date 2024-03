Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: un réseau à haut débit ultrarapide pour le SECV information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 16:37









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que Service Electric Cablevision (SECV), l'un des principaux câblo-opérateurs de l'est de la Pennsylvanie, utilise l'équipement haut débit fibre optique de Nokia.



Grâce au réseau fibre jusqu'au domicile (FTTH) basé sur Nokia 25GS-PON, SECV peut fournir un véritable service haut débit symétrique de 10 Gb/s aux ménages et aux entreprises.



Service Electric Cablevision déploiera les terminaux de ligne optique (OLT) sur châssis MF-14 et MF-2 de Nokia dans son réseau qui devrait desservir plus de 200 000 foyers à travers la Pennsylvanie.



Mark Walter, vice-président de Service Electric Cablevision, a déclaré : ' La technologie fibre optique de Nokia constitue la base de notre réseau et nous permet de fournir certains des services haut débit les plus rapides disponibles aujourd'hui. Avec 25G PON, nous serons en mesure de fournir un véritable service haut débit 10G à nos clients et de nous établir davantage comme le premier choix dans l'est de la Pennsylvanie '.





