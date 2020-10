Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un réseau 5G sur un campus allemand Cercle Finance • 22/10/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Nokia va déployer un réseau privé 5G autonome sur le campus universitaire de Kaiserslautern, dans le cadre d'un partenariat avec Smart Mobile Labs, le plus grand intégrateur de systèmes 5G en Allemagne. Smart Mobile Labs a remporté l'appel d'offres de l'Université de Kaiserslautern (Technische Universität Kaiserslautern TUK) pour cinq réseaux de campus qui sont financés par le ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques. Dans le cadre d'un accord de trois ans, Nokia fournira à la TUK une connectivité 5G, stimulant le développement de nouvelles recherches et de nouveaux tests d'utilisation 5G dans les facultés de l'université.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.05% NOKIA Euronext Paris +1.56% NOKIA XETRA +0.89% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.02% NOKIA OTCBB -0.26%